Спорт

День тренера отмечают в России

Ежегодно 30 октября в России отмечается День тренера.

В жизни каждого человека период становления как личности, формирования успешности неразрывно связан с обучением в детском саду, школе, колледже, техникуме, ВУЗе. На этом этапе важную роль играют не только родители и друзья, но и воспитатели, учителя, преподаватели. Для многих они становятся образцом начитанного, воспитанного, культурного многосторонне развитого человека, порой, даже нравственным ориентиром.

В жизни многих людей огромную роль играет спорт. Для кого-то он становится серьёзной возможностью укрепить здоровье, поднять самооценку, сформировать выносливость, расширить физические и волевые способности и качества, привить себе чувство дисциплинированности. Для других спорт становится частью жизни, профессиональной деятельностью.

На пути и тех, и других в спорте непременно встаёт личность тренера. Его способность обучить, найти персональный подход, суметь поддержать в трудные минуты, где-то помочь побороть лень, усталость, перейти барьер, который стоит на пути достижения спортивных побед, всегда высоко ценились как спортсменами-любителями, так и профессионалами. Образ этого человека, всегда находящегося рядом во время занятий, сохраняется в памяти людей на всю жизнь.

Тренер для спортсмена, пожалуй, даже чаще, чем учитель в школе для ученика и преподаватель ВУЗа для студента, становится образцом для подражания и пользуется непререкаемым авторитетом.

В 1999 году Федерации спортивной и художественной гимнастики России выступили с инициативой учреждения Дня тренера для признания заслуг людей, благодаря которым спорт в России всегда поддерживался на высоком уровне, спортсмены достигали выдающихся результатов, а их рекорды становились не только их личными победами, но и приносили славу стране!

Россия по праву может гордиться своими тренерами в абсолютно различных видах спорта. Их имена всегда будут украшать Зал спортивной славы России и СССР и вызывать чувство гордости за российский и советский спорт.

К сожалению, День тренера не обладает официальным статусом. Тем не менее, праздник отмечается по всей стране во всех спортивных учреждениях и организациях, Федерациях различных видов спорта. Традиционно 30 октября спортсмены чествуют своих наставников, поздравляя их. Однако для тренера всегда лучшей наградой останутся успехи и достижения его воспитанников. Их победы — это всегда и победы тренеров, пишет calend.ru.

Поздравления в этот день принимают не только тренеры, работающие в профессиональном спорте, но тренеры детских и юношеских спортивных школ, клубов и секций, а также фитнес-тренеры и инструкторы. На праздничные мероприятия, приуроченные к этому Дню, часто приглашаются ветераны спорта, заслуженные тренеры и спортсмены. К празднику бывают приурочены выступления спортсменов, а также спортивные соревнования и первенства. На этих мероприятиях нередко происходит награждение дипломами, почётными грамотами, присвоение спортивных званий.

Кстати, свой профессиональный праздник российские тренеры могут отмечать и 8 октября — в День работников дополнительного образования.