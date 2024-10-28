Псковички были «На высоте» и завоевали 10 медалей

В городе Сосновый Бор Ленинградской области прошел фестиваль-конкурс «На высоте». Псковскую область представила команда Viki sport. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменов.
Фотографии: Viki sport
Спортсмены отметили отличную организацию и высокую конкуренцию, что особенно важно для них.
Главный приз за самый техничный номер достался Ксении Васильевой. Остальные участницы также показали отличные результаты:
Также «серебро» в дуэтах получили Варвара Антипова и Арина Куприянова.
«Сегодня, в День тренера, особенно приятно публиковать итоги совместной работы. Ведь от тренера зависит не только выполнение упражнений, но и формирование спортивного характера и воли к победе. Поэтому спешим поздравить Викторию Тренину, главного тренера Viki sport с успехом и с праздником!» - добавили спортсмены.