Спорт

Псковички были «На высоте» и завоевали 10 медалей

В городе Сосновый Бор Ленинградской области прошел фестиваль-конкурс «На высоте». Псковскую область представила команда Viki sport. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменов.

Фотографии: Viki sport

Спортсмены отметили отличную организацию и высокую конкуренцию, что особенно важно для них.

Главный приз за самый техничный номер достался Ксении Васильевой. Остальные участницы также показали отличные результаты:

«Серебро»: Вероника Новик (10-13 лет, начинающие), Александра Григорьева (10-13 лет, полупрофи), Лариса Васильева (35+).

«Бронза»: Олеся Султанова (11-14 лет, любители).

«Золото»: Анастасия Захарова (10-13 лет, полупрофи), Валерия Тимофеева (10-13 лет, профи), Ксения Васильева (14-17 лет, элита), Полина Ложкина (18+, полупрофи).

Также «серебро» в дуэтах получили Варвара Антипова и Арина Куприянова.

«Сегодня, в День тренера, особенно приятно публиковать итоги совместной работы. Ведь от тренера зависит не только выполнение упражнений, но и формирование спортивного характера и воли к победе. Поэтому спешим поздравить Викторию Тренину, главного тренера Viki sport с успехом и с праздником!» - добавили спортсмены.