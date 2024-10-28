Спорт

В Пскове стартуют уроки самообороны для женщин

В Пскове 31 октября состоялось подписание соглашения о взаимодействии между региональными отделениями «Женского движения Единой России» и Российского союза боевых искусств. В рамках этого сотрудничества запланированы уроки самообороны для женщин, а также курс первой помощи, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В торжественной церемонии подписания соглашения участвовала замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия», сенатор Дарья Лантратова. Цель инициативы — повышение уровня безопасности и уверенности женщин в себе. Уроки самообороны помогут участницам освоить базовые навыки защиты, а курс первой помощи обеспечит знания, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях.

«Мы живем в историческом регионе, который находится на границе, и у нас всегда были защитники. Женщины в нашем регионе — это сильные и смелые личности, и мы хотим дать им возможность научиться защищать себя», — отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Zа самбо» Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что инициатива по проведению мастер-классов по самообороне возникла после того, как многие женщины выразили желание обучаться этим навыкам. Курсы предназначены для женщин всех возрастов, и любой желающий может принять в них участие.

«Мы научим не только основам самообороны, но и тому, как правильно падать, чтобы избежать травм, а также действовать в экстренных ситуациях, не теряясь», — добавил Владимир Владимиров.