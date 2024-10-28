Впервые команда от Псковской области примет участие в клубном чемпионате России по настольному теннису в высшей лиге

Теннисисты спортивного клуба Nordman принимают участие в клубном чемпионате страны по настольному теннису в высшей лиге А сезона 2024/2025. Об этом сообщил Юрий Сорокин на своей личной странице ВКонтакте.
Фото: личная страница Юрия Сорокина ВКонтакте
Турнир продлится до 3 ноября. Первый этап пройдет в Москве завтра, 1 ноября. Сегодня команда прибыла на место проведения для регистрации и тренировок.
В составе команды:
«Желаем нашим спортсменам успешных игр и только победы!», - пожелал Юрий Сорокин в своих социальных сетях.