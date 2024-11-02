Спорт

Накануне Дня народного единства спортсмены Пскова объединили свои усилия

В спортивном зале клуба «Отечество – Псковская область» состоялся День бокса и кикбоксинга, в котором приняли участие воспитанники клубов «Олимп», «Отечество», «Кангал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В этот же день в спортивном зале академии джиу-джитсу прошел открытый ковер для спортсменов, которые занимаются самбо, дзюдо и джиу-джитсу.

Сначала для спортсменов была проведена комплексная разминка, а затем всем была предоставлена возможность поработать в парах, проявляя с разными соперниками свои лучшие качества и отрабатывая свои коронные приёмы.

Приветствовали спортсменов региональный координатор партийного проекта «Единой России «За самбо», руководитель клуба «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров, председатель регионального общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», руководитель центра молодежи и общественных инициатив Алеся Михачева, руководитель общественной организации «Работайте Братья» Игорь Владимиров, руководитель филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев.

Спортивные мероприятия состоялись также при поддержке областных федераций бокса, кикбоксинга, самбо, дзюдо и джиу-джитсу, общественной организации «Боевое братство», ассоциации ветеранов СВО и Дома молодежи.

Выступающие поздравили спортсменов с праздником, пожелали здоровья, спортивных побед, успехов в жизни.

«Главное – показывать то, что вы умеете и то, что вам нравится. Хочу вам пожелать, чтобы дело, которым вы занимаетесь, было для вас любимым и стало главным делом вашей жизни», – подчеркнула Алеся Михачева.

«Будьте смелыми, сильными. Вы – будущее России, защитники и защитницы нашей страны. Хорошего настроения и удачи на ковре», – сказал Игорь Владимиров.

«Занятие единоборствами – самое достойное занятие для будущих защитников Отечества. Именно здесь воспитываются те, кто готов брать ответственность за себя, за свою семью, город, район, область и страну в целом. Занимаясь, вы не только развиваете физические качества, но и воспитываете волю, характер», – отметил Владислав Бобылев.

«Мы проводим этот спортивный праздник накануне Дня народного единства. Посвящен он различного вида единоборствам. Думаю, что тут даже на слух вы уловили общий корень – един. Мы все едины. Нас объединяет страна, любовь к единоборствам. Пусть каждый из вас занимается разным видом, но все мы объединены одной целью, одним смыслом и являемся надёжным тылом для наших бойцов, находящихся в зоне военной операции», – подытожил Владимир Владимиров.

Особые слова благодарности за поддержку масштабного спортивного мероприятия, посвященного Дню народного единства, прозвучали в этот день в адрес Владимира Владимирова, Алеси Михачевой, Владислава Бобылева, Дмитрия Алекминского, Александра Кривотулова, Игоря Владимирова, Камиля Ижболдина, Федора Шумейко, Артура Акавова, Игоря Зуева, Марата и Агаты Хабибуллиных, Вячеслава Кореника.

Напомним, на прошлой неделе в присутствии заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, заместителя секретаря Генсовета Единой России Дарьи Лантратовой региональные координаторы партийных проектов «Женское движение Единой России» Наталья Юрченко и «За самбо» Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве. Воплощение в жизнь совместных мероприятий не заставило себя долго ждать.