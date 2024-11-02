Спорт

150 участников собрали чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою

Открытые чемпионат и первенство региона по рукопашному бою состоялись в Пскове 3 ноября. В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Пыталово, Гдовского и Плюсского муниципальных округов, а также Ленинградской и Новгородской областей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент ПРОО «Федерация рукопашного боя» Дина Дымова.

Фото здесь и далее: Михаил Глущенко

В чемпионате среди мужчин было разыграно 7 комплектов наград, в первенстве среди юношей и девушек 12-17 лет разыграли 30 комплектов. Также в рамках областного первенства состоялись фестивальные состязания среди детей 10-11 лет по адаптированным под возраст правилам.

Как рассказали нашему корреспонденту в региональной федерации рукопашного боя, соревнования отборочные - призовое место, при наличии соответствующего разряда, является основанием для зачисления в сборную команду области и становится путевкой на участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою, которые состоятся в г. Вологде 6-8 декабря.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовали: президент псковского филиала РСБИ Владимир Владимиров, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, директор Центра «Воин» Владислав Бобылёв, начальник физической подготовки ЗЗ4-го военно-транспортного авиационного полка Сергей Казак.

Благодарственными письмами спортивной федерации за многолетнее сотрудничество, помощь в проведении соревнований и большой вклад в воспитательную работу со спортсменами, были награждены офицеры псковского авиационного полка: Делявер Куртсеитов, Антон Яковлев, Сергей Казак, а также коллектив инструкторов Центра «Воин» и старший инструктор Центра Юрий Кононенко.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами спорткомитета, сладкими и ценными призами от организаторов и спонсоров турнира.

Главным судьей соревнований работал Олег Едигарёв.