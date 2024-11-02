Спорт

Псковичи завоевали четыре медали на Кубке России по бадминтону

Кубок России по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялся с 27 октября по 1 ноября в Раменском (Московская область) в спорткомплексе «Борисоглебский». Медали на соревнованиях завоевали, в том числе, псковичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фотографии: Центр спортивной подготовки Псковской области

Более 70 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации вели борьбу за медали. Игры прошли в одиночном, парном и смешанном разряде.

Соревнования по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходят среди спортсменов 6 спортивно-функциональных классов – WH1 и WH2 – спортсмены-колясочники, SL3, SL4, SU5 – спортсмены, выступающие «стоя», SS6 – спортсмены с маленьким ростом.

Псковские спортсмены заняли следующие места: