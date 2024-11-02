Спорт

Итоги Кубка по быстрым шахматам утвердили в Псковской области

Ко Дню народного единства в Пскове состоялись турниры областного Кубка по быстрым шахматам, которые традиционно прошли в двух лигах. Федерация шахмат Псковской области утвердила официальные итоги этого соревнования, которое было зарегистрировано в ФИДЕ. Участники соревнований, показавшие хорошие результаты, смогли не только выполнить нормативы спортивных разрядов по шахматам, но и повысить свой международный шахматный рейтинг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фотографии: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования прошли в двух лигах - Высшей и Первой - с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга. По итогам турнира 30 шахматистов выполнили нормативы спортивных разрядов по виду спорта «шахматы». Соревнования обслуживала бригада опытных спортивных судей в составе международного арбитра Дмитрия Шахова, спортивных судей второй категории Сергея Арефьева и Андрея Абаровского.

В Высшей лиге в борьбу за главный приз турнира включились 14 ведущих шахматистов Псковской области. Стабильную игру на протяжении всего турнира показал кандидат в мастера спорта России по шахматам, серебряный призер областных чемпионатов по классическим шахматам и по блицу Александр Кульнев, который набрал 8 очков из 9 возможных, не проиграв ни одной партии.

Вторым к финишу пришел Владимир Никитенков, набрав 6,5 очка.

Третье место ещё у одного юного шахматиста, серебряного призера чемпионата области по быстрым шахматам Ростислава Бобовкина.

За лучший результат среди ветеранов грамота вручена Валерию Русову из Острова, а лучшей шахматисткой турнира стала Вероника Петрова.

В Первой лиге кубка области по быстрым шахматам, в котором участвовали 31 шахматист, игры прошли в упорной и бескомпромиссной борьбе. По итогам турнира, который обсчитывался как на международный, так и российский рейтинг, в 57 партиях победа была одержана белыми фигурами, 50 – черными фигурами, а 28 партий завершились вничью.

На протяжении первой трети турнира в лидерах стабильно присутствовали три шахматистки и три шахматиста, которые успешно преодолевали сопротивление своих соперников. Кульминацией турнира стал предпоследний 8 тур, когда в лидерах оказались 5 участников: Анна Лабусова, Матвей Данилов, Дмитрий Голубев и Анастасия Филиппова, Александр Баранов, которые набрали по 6 очков.

И вот в последнем 9 туре юные шахматисты добились побед над своими соперницами и взошли на весь пьедестал почета, разделив между собой все награды соревнований. Грамоты, медали и ценные призы сильнейшим шахматистам в первой лиге вручил президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов.

Первое место с учетом только дополнительных показателей досталось Дмитрию Голубеву 2012 года рождения. Второе место и серебряная медаль – у Матвея Данилова 2013 года рождения. Бронзовая медаль – у Александра Баранова также 2013 года рождения. Все три юных шахматиста в следующем году уже сыграют с грандами псковских шахмат, но уже в Высшей лиге кубка Псковской области по быстрым шахматам.

За лучший результат среди женщин президент региональной федерации шахмат Дмитрий Шахов вручил грамоту областного комитета по спорту опытной шахматистке, известному детскому тренеру нашей области Анне Лабусовой, которая лидировала в турнире вплоть до 8 тура, но осечка в 9 туре не позволила ей войти в призеры первой лиги.

За лучший результат среди ветеранов грамотой награждён Сергей Косаржевский.