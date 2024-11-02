Спорт

Правительство РФ упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийском играм

Правительство РФ упразднило организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

«Упразднить организационный комитет по подготовке российских спортсменов к Олимпийским играм и Паралимпийским играм», — говорится в документе.

Организационный комитет был создан в 2014 году с целью координации совместных усилий заинтересованных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. В декабре 2014 года первым председателем оргкомитета был назначен Аркадий Дворкович, пишет РИА Новости.

Осенью 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации». Российские спортсмены выступили на Играх в Париже в нейтральном статусе в количестве 15 человек, многие лидеры не были допущены до соревнований.