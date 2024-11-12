Спорт

Судебный пристав завоевал «серебро» на турнире по пауэрлифтингу в Великих Луках

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов прапорщик внутренней службы Павел Котов завоевал «серебро» на турнире по пауэрлифтингу в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

9 ноября в Великих Луках прошёл открытый мастерский турнир WPU «Ступинская высота-2024» по пауэрлифтингу, жиму лёжа, становой тяге и народному жиму.

Павел Котов уверенно выполнил норматив на кандидата в мастера спорта и в финальной попытке установил личный рекорд, подняв 150 кг в жиме лёжа, тем самым занял второе место.