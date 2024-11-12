Спорт

Кубок Александра Невского по хоккею стартует в Пскове 15 ноября

Кубок Александра Невского по хоккею среди юношей 2013-2014 годов рождения состоится с 15 по 17 ноября в Ледовом дворце Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Между собой будут состязаться пять команд из таких городов как Псков, Санкт-Петербург, Смоленск, Великие Луки и Калининград.

Соревнования пройду по адресу: деревня Борисовичи Псковского района, улица Балтийская, дом 11.

Первый матч команды от города Пскова «Торнадо» состоится 15 ноября в 16:00. Противником назначена команда из Калининграда «Янтарная звезда».