Спорт

Всероссийский день самбо отпраздную псковичи на масштабном турнире

В спортивном комплексе «Олимп» в Псковском районе 16 ноября, во Всероссийский день самбо, состоится турнир по самбо среди юношей 2013-2015 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

«Именно 16 ноября — самый главный праздник для большой семьи, общий день рождения всех самбистов! В каждой школе и клубе в этот день рады гостям — юным спортсменам и их родителям, легендарным мастерам, ветеранам, болельщикам и журналистам!» - отметили в клубе.

Торжественная церемония открытия соревнований начнется в 12:00 в деревне Борисовичи, спортивный комплекс «Олимп». Приглашаются все желающие.