Спорт

Представители ВЛГАФК стали участниками VII международного олимпийского форума в Минске

Представители ВЛГАФК стали участниками VII международного олимпийского форума в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, кандидат исторических наук Дмитрия Белюкова.

Фото здесь и далее: музей спорта Псковского края

«По приглашению белорусских коллег второй год подряд в качестве эксперта и научного руководителя докладов стал участником VII международного студенческого олимпийского форума "Олимпийское движение, студенческий спорт, коммуникации и олимпийское образование"», - пишет Дмитрий Белюков.

Форум прошел в Минске на базе НОК Беларуси по инициативе Белорусской олимпийской академии, Белорусского университета физической культуры и спорта.

На форуме были представлены 29 инновационных проектов и научных докладов студентов Беларуси, России и Узбекистана.

Студенты ВЛГАФК Юлия Смирнова и Валентина Садченко (аспирант) поделились результатами исследований по проведению акции «Олимпийский диктант» и проекта «Музей - территория олимпийских знаний».

Дмитрий Белюков также отметил, что деловой настрой, гостеприимство организаторов создали позитивную атмосферу для успешного проведения форума.