Спорт

Тренер Софья Колоскова: Без семьи нет поддержки

Семья играет ключевую роль в жизни спортсмена. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказала победительница мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту, тренер Софья Колоскова.

Спортсменка подчеркнула, что семья является основным источником поддержки и мотивации, играя центральную роль в личностном развитии и достижении жизненных целей.

«Без семьи нет большой поддержки. Это помощь, толчок вперед. Меня всегда поддерживала моя семья, и я могу сказать, что для меня самое главное — это семья», - отметила Софья Колоскова.

У спортсменки отсутствуют опасения по поводу сложности совмещения создания семьи с высокой занятостью, поскольку на текущий момент Софья Колоскова выращивает для себя смену в нише спорта. Она уверена, что все будет происходить в соответствии с запланированным сценарием ее жизни.