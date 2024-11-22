Спорт

Победительница мирового чемпионата по воздушной гимнастике и пилонному спорту в программе «Железные люди». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 25 ноября.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришла победительница мирового чемпионата World star-2024 по воздушной гимнастике и пилонному спорту Софья Колоскова. Она рассказала о своем пути в спорт, выборе спортивного направления и дала советы начинающим спортсменкам.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.