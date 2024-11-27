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Спорт

Новые полномочия комитета по спорту обсудили в областном Собрании

27.11.2024 14:19|ПсковКомментариев: 0

Новые полномочия комитета по спорту Псковской области обсудили депутаты на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Согласно законопроекту, комитет по спорту Псковской области наделяется полномочием по организации строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, создания и содержания иных спортивных сооружений, находящихся в собственности области, а также полномочием на принятие решений об использовании спортивного сооружения, не являющегося объектом недвижимого имущества, для проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия, включенного в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области в порядке, установленном правительством Российской Федерации, а также правом на участие в организации строительства, реконструкции и ремонта объектов спорта, создания и содержания иных спортивных сооружений, находящихся в федеральной собственности, муниципальной собственности, а также в собственности юридических лиц, в том числе физкультурно-спортивных организаций, или физических лиц.

Также проектом закона области предлагается внести изменение, которое позволит получить единовременное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей чемпиону России, входящему в состав спортивных сборных команд области по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и тренеру, подготовившему данного спортсмена, в размере 50 тысяч рублей.

Лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян уточнил, что остается для реализации муниципалитетам. 

«Конечно, муниципалитетам остается. Сейчас мы говорим, что раньше наши полномочия касались содействия, теперь это развитие. Муниципалитеты из этой работы не выпадают. Инициатива муниципалитета учитывается, мы получили их пожелания по бюджету, они учтены и предоставлены», – ответил докладчик.

Пресс-портрет
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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