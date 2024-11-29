Гости клубов «Супер фитнес» и «Сфитнес» в Пскове могут вернуть налоговый вычет

Гости клубов «Супер фитнес Псков» и «Сфитнес Псков» могут вернуть налоговый вычет за спорт в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фитнес-клубов Георгий Понамарев.
Фото здесь и далее: «Супер фитнес Псков»
«В 2025 году, тренируясь в любом из клубов, вы сможете получить налоговый вычет на спорт», - рассказал директор.
Особенно это актуально в преддверии Нового года, когда можно получить не только бонусы, но и налоговый вычет.
«Быть стройным, красивым и здоровым становится всё выгоднее!» - подытожил Георгий Понамарев.