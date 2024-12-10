Воздушные гимнастки из Пскова победили на чемпионате Евразии

Чемпионат Евразии по воздушной гимнастике прошел с 6 по 7 декабря. Псковские спортсменки показали выдающиеся результаты и завоевали медали в различных дисциплинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер команды Софья Колоскова.
Фото: Софья Колоскова
В номинации «Спортивное воздушное кольцо» первое место заняли София Закарян, Мария Скляренко, Мария Торговина и София Скляренко.
В категории «Артистическое воздушное кольцо» отличились Светлана Щербакова, заняв первое место, и Арина Корякина, завоевавшая «серебро».