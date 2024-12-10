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Воздушные гимнастки из Пскова победили на чемпионате Евразии

13.12.2024 16:06|ПсковКомментариев: 0

Чемпионат Евразии по воздушной гимнастике прошел с 6 по 7 декабря. Псковские спортсменки показали выдающиеся результаты и завоевали медали в различных дисциплинах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер команды Софья Колоскова.

Фото: Софья Колоскова

В номинации «Спортивное воздушное кольцо» первое место заняли София Закарян, Мария Скляренко, Мария Торговина и София Скляренко.

В категории «Артистическое воздушное кольцо» отличились Светлана Щербакова, заняв первое место, и Арина Корякина, завоевавшая «серебро».

Теги: #воздушная гимнастика
Источник: Псковская Лента Новостей
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