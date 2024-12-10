Спорт

В Пскове продолжаются массовые забеги, несмотря на заснеженную погоду

Еженедельный забег «5 вёрст» прошёл на набережной реки Великой в Пскове в субботу, 14 декабря. Массовый старт собрал почти 80 участников, несмотря на снег, который лежит на улицах города. Об этом сообщили в сообществе «ВКонтакте» «5 вёрст. Псков».

Фото здесь и далее: «5 вёрст. Псков»/ сообщество «ВКонтакте»

Забег начался с разминки, которую провела организатор и руководитель танцевального фитнес-движения «Zumba без границ» Ольга Бородулина. Она зарядила всех участников позитивной энергией и подарила хороший настрой для успешного старта.

Несмотря на снежное утро Никита Ершов, Эллина Трохина и Ирина Волкова смогли поставить личный рекорд. Также, к забегам продолжают присоединяться новые спортсмены, поэтому некоторые финишировали на старте впервые.

В организации мероприятия регулярно помогают волонтёры. В этот раз свои усилия для создания комфортного забега вложили 14 человек.