В Новосокольниках состоялся этап областных спортивных соревнований среди семей

Муниципальный этап областных спротивных соревнований среди семейных команд «Всей семьёй» состоялся в Новосокольниках вчера, 14 декабря. Победители отправятся на областной этап, который пройдёт в Пскове. Об этом сообщили в МБУДО «Новосокольническая ДЮСШ» в сообществе «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: МБУДО «Новосокольническая ДЮСШ»/ сообщество «ВКонтакте»
В начале соревнований с приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы администрации района по социальным вопросам Татьяна Лисица и председатель Комитета по делам молодежи и спорту Константин Лесиков. Они пожелали командам победы и азартной борьбы.
В соревнованиях приняли участие шесть семей: Ивановых, Семеновых, Астаповых, Тимофеевых, Красиковых и Емельяновых, которым предстояло сразиться в нескольких номинациях.
Номинации:
В напряженной борьбе победу одержала семья Ивановых. Второе место заняла семья Астаповых, а бронзу забрала семья Красиковых.
Теперь семья Ивановых представит Новосокольники на областном этапе соревнований, который пройдет в городе Пскове 21 декабря.