Спорт

В Новосокольниках состоялся этап областных спортивных соревнований среди семей

Муниципальный этап областных спротивных соревнований среди семейных команд «Всей семьёй» состоялся в Новосокольниках вчера, 14 декабря. Победители отправятся на областной этап, который пройдёт в Пскове. Об этом сообщили в МБУДО «Новосокольническая ДЮСШ» в сообществе «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: МБУДО «Новосокольническая ДЮСШ»/ сообщество «ВКонтакте»

В начале соревнований с приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы администрации района по социальным вопросам Татьяна Лисица и председатель Комитета по делам молодежи и спорту Константин Лесиков. Они пожелали командам победы и азартной борьбы.

В соревнованиях приняли участие шесть семей: Ивановых, Семеновых, Астаповых, Тимофеевых, Красиковых и Емельяновых, которым предстояло сразиться в нескольких номинациях.

Номинации:

Эстафета «Челночок»

Эстафета «Паучок»

Эстафета комбинированная

Эстафета Баскетбол

Обруч

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами - испытание (тест) ВФСК ГТО.

Наклон вперед с прямыми ногами, стоя на гимнастической скамье - испытание (тест) ВФСК ГТО.

Скиппинг (прыжки через скакалку).

В напряженной борьбе победу одержала семья Ивановых. Второе место заняла семья Астаповых, а бронзу забрала семья Красиковых.

Теперь семья Ивановых представит Новосокольники на областном этапе соревнований, который пройдет в городе Пскове 21 декабря.