Спорт

Лыжню обустраивают в великолукском центре подготовки велосипедистов. ВИДЕО

Началось обустройство трассы великолукского центра подготовки велосипедистов к лыжному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Видео: Центр подготовки велосипедистов / «ВКонтакте»

Временно центр работает в ограниченном режиме, поскольку необходимо тщательно подготовить первый слой.

При благоприятных погодных условиях планируется полноценное открытие центра 16 декабря с 18.00 (пока прогноз погоды обещает значительное усиление ветра).

«Погода радует снегом, поэтому активно началась подготовка трассы центра подготовки велосипедистов к лыжному сезону! Следите за новостями! Обязательно проинформируем об открытии!» - отметили в центре.