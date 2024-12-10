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Лыжню обустраивают в великолукском центре подготовки велосипедистов. ВИДЕО

16.12.2024 12:30|ПсковКомментариев: 0

Началось обустройство трассы великолукского центра подготовки велосипедистов к лыжному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре. 

Видео: Центр подготовки велосипедистов / «ВКонтакте»

Временно центр работает в ограниченном режиме, поскольку необходимо тщательно подготовить первый слой. 

При благоприятных погодных условиях планируется полноценное открытие центра 16 декабря с 18.00 (пока прогноз погоды обещает значительное усиление ветра).

«Погода радует снегом, поэтому активно началась подготовка трассы центра подготовки велосипедистов к лыжному сезону! Следите за новостями! Обязательно проинформируем об открытии!» - отметили в центре.

Теги: #центр Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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