Спорт

Псковская область занимает лидирующие позиции в развитии воздушно-силовой атлетики — Павел Смоляков

По итогам 2023 года воздушно-силовая атлетика заняла первую позицию по динамике роста вовлеченности занимающихся в стране. Об этом сообщил президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков на пресс-конференции по вопросу развития направления воздушно-силовой атлетики в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы приросли за год на 600 тысяч занимающихся, и Forbes Sport отметило воздушно-силовую атлетику как динамично развивающийся вид молодежного спорта», — сказал он.

Павел Смоляков подчеркнул, что Псковская область занимает лидирующие позиции в этом направлении.

«Михаил Юрьевич Ведерников (губернатор - ред.) активно поддерживает развитие этого вида спорта и чувствует тренды. Совсем недавно в Пскове открылось первое отделение воздушно-силовой атлетики в России, и нам важно поддерживать этот тренд», — добавил он.

Павел Смоляков выразил надежду на открытие новых спортивных школ в Пскове и области.

«Здесь много талантливых ребят, и мы хотели бы поддержать их. В моем детстве не было такой возможности, и я рад, что такая возможность появляется, особенно для бесплатных занятий», — отметил Павел Смоляков.

Президент федерации также поделился своими воспоминаниями о спортивной карьере: «Я занимался разными видами спорта, в том числе плаванием, но воздушно-силовая атлетика стала для меня важным направлением. Это спорт, доступный каждому, и очень важно, что он развивается».