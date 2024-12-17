Спорт

Артур Акавов: Для открытия секции воздушно-силовой атлетики все готово

Отделение воздушно-силовой атлетики в Пскове откроется в январе. Об это сообщил директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов на пресс-конференции по вопросу развития направления воздушно-силовой атлетики в Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас практически все готово к открытию. С начала января, когда начнутся рабочие недели после новогодних каникул, мы запускаем функциональную секцию», — сообщил Артур Акавов. Он уточнил, что занятия будут бесплатными для всех желающих, включая родителей с детьми и несовершеннолетних участников.

Артур Акавов также отметил, что в данный момент уже закуплен необходимый спортивный инвентарь, который будет установлен в ближайшее время. «Есть уже звонки от родителей, желающих записать детей на данную секцию. Вся документация была подготовлена, и мы готовы начать работу», — добавил директор школы.