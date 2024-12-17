Спорт

Герб Псковской области украсит спортивные награды

Внесение изменений в статью 5 закона «О Гербе Псковской области» обсудили на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Представленный проект закона области разработан из-за необходимости использования на сувенирной продукции, изготовленной по заказам спортивных организаций, официального символа Псковской области - герба.

Отмечается, что награждение спортсменов, которые представляют регион на официальных всероссийских соревнованиях и достигают высоких результатов, сувенирной продукцией с изображением герба Псковской области повысит престиж и значимость таких мероприятий для Псковской области.

«Предлагаю принять законопроект в двух чтениях», - призвал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Законопроект члены комитета поддержали единогласно.