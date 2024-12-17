Спорт

Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по карате

Чемпионат и первенство Псковской области по карате, а также детские региональные соревнования по карате на призы Федерации карате Псковской области прошли 14 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото: Антон Потебня

В турнире приняли участие более 300 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Турнир проходил в дисциплинах: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

По итогам чемпионата и первенства Псковской области будет сформирована сборная команда региона на 2025 год, а также команда для участия в соревнованиях Северо-Западного федерального округа по карате

Также по итогам соревнований будут присвоены разряды по виду спорта карате.