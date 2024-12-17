Спорт

Спортивный праздник «Бал чемпионов» прошел в Пскове. ФОТО

Традиционный спортивный праздник «Бал чемпионов» прошел в Псковском областном правительстве в 13-й раз в четверг, 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов и их тренеров, представителей спортивных федераций и работников сферы физической культуры с высокими достижениями в спорте. «Весь регион с большим вниманием в течение всего года следил за вашими успехами, гордится вашими победами. Мы со своей стороны всегда стараемся вас поддерживать», — отметил глава региона.

Он напомнил о введенных год назад дополнительных мерах поддержки чемпионам России. Это 100 тысяч рублей для олимпийских видов спорта и 50 — для неолимпийских. Такую единовременную выплату получили 11 спортсменов. «Эта мера поддержки будет сохранена, — продолжил губернатор. — В феврале с региональными федерациями обсуждали дополнительные меры поддержки. По итогам из областного бюджета 76 федерациям было выделено почти 33 млн рублей на реализацию календарного плана мероприятий. Это наполовину больше, чем в прошлом году».

Благодаря региональной поддержке на территории Псковской области прошли более 200 официальных спортивных мероприятий. За год аккредитованы новые федерации по 7 видам спорта: лазерный бой, микрофутзал, силовой экстрим, армрестлинг, тхэквондо ГТФ, воздушно-силовая атлетика, альпинизм. Особое внимание, по словам губернатора, в следующем году будет уделено развитию воздушно-силовой атлетики. На базе спортшколы «Олимп» с начала года начнет работу отделение этого вида спорта, где дети смогут бесплатно проходить спортивную подготовку и оттачивать свое мастерство.