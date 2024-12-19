Конкурс косплея проходит на фестивале киберспорта в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.
Видео: Администрация Великих Лук
В рамках фестиваля состоялись прямая трансляция игр CS2 и Dota2, интерактивы для всех участников и зрителей на ПК и PS , розыгрыши для всех присутствующих, противостояние предплечий и хвата Великих Лук, бой Санты и Деда мороза в армрестлинге.
Дисциплины турнира:
Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Стрелец» на улице Ботвина, 4