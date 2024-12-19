Спорт

Конкурс косплея проходит на фестивале киберспорта в Великих Луках

Конкурс косплея проходит на фестивале киберспорта в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Великие Луки.

Видео: Администрация Великих Лук

В рамках фестиваля состоялись прямая трансляция игр CS2 и Dota2, интерактивы для всех участников и зрителей на ПК и PS , розыгрыши для всех присутствующих, противостояние предплечий и хвата Великих Лук, бой Санты и Деда мороза в армрестлинге.

Дисциплины турнира:

Фиджитал UFC

CS2 AIM (1x1)

Dota 2 MIX (5x5)

Фиджитал баскетбол(2х2)

EA FC 25(1x1)

Армреслинг

DCL

Just Danse

Фиджитал футбол

Лазертаг

Конкурс Косплея

Мероприятие состоялось в спортивном комплексе «Стрелец» на улице Ботвина, 4