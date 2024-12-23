Спорт

В Пскове стартуют чемпионат и первенство по плаванию на призы Деда Мороза

С 26 по 28 декабря в псковской спортивной школе «Барс» на Набережной реки Великой, дом 16 состоятся чемпионат и первенство по плаванию «Барс» на призы Деда Мороза. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила методист школы Ольга Бойкова.

«В этом году в соревнованиях примут участие 180 спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки на воде. Участниками могут стать спортсмены МБУ ДО "СШОР по плаванию "Барс" 2005 года рождения и моложе», - рассказала Ольга Бойкова.

Соревнования будут проводиться на базе спортшколы «Барс». Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены грамотами и медалями. Методист школы Ольга Бойкова отметила, что в этом году уже прошло 10 спортивных мероприятий, и следующее запланировано на 16–18 января: чемпионат и первенство Псковской области по плаванию на стайерских дистанциях, посвященные памяти выдающегося руководителя Псковской области Виталия Пушкарева, под названием «День стайера».

Соревнования начнутся в 16:30 26 и 27 декабря, а 28 декабря — в 9:30.

Все желающие смогут прийти и поддержать спортсменов.