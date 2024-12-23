Предновогодний турнир по таврелям прошел в Пскове

Предновогодний турнир, посвященный международному Дню таврелей прошел Пскове сегодня, 29 декабря.
Фотографии: сообщество федерации таврелей Псковской области ВКонтакте
В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена, которые были поделены на две группы, в соответствии с квалификацией. Обе группы играли с контролем 8 минут +5 секунд/7 туров.
В группе «В» играли 16 человек:
Разброс возрастов в турнире составил от 5 до 67 лет.
В группе «А», 8 человек сразились по кругу:
«По традиции все участники были награждены ценными призами от федерации таврелей Псковской области. Вскоре в группу будут добавлены видеозаписи партий», - отметили организаторы.