Спорт

Предновогодний турнир по таврелям прошел в Пскове

Предновогодний турнир, посвященный международному Дню таврелей прошел Пскове сегодня, 29 декабря.



Фотографии: сообщество федерации таврелей Псковской области ВКонтакте

В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена, которые были поделены на две группы, в соответствии с квалификацией. Обе группы играли с контролем 8 минут +5 секунд/7 туров.

В группе «В» играли 16 человек:

Милана Чеджоева - 5,5 очков из 7;

Дмитрий Шерешков набрал 5 очков из 7;

Кирилл Каширин - 5 очков из 7 (уступил по личной встрече).

Разброс возрастов в турнире составил от 5 до 67 лет.

В группе «А», 8 человек сразились по кругу:

Павел Васильев - 6,5 очков из 7;

Вероника Петрова 6 очков из 7;

Никита Виноградов 5,5 очков из 7.

«По традиции все участники были награждены ценными призами от федерации таврелей Псковской области. Вскоре в группу будут добавлены видеозаписи партий», - отметили организаторы.