Спорт

Пробежка длиной 2025 метров состоялась в Пскове

Пробежка по Пскову длиной 2025 метров состоялась 1 января как символ наступившего нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.

Фото: Псковская городская поликлиника

В забеге приняли участие люди разных возрастов от мала до велика — дети, взрослые, пенсионеры. Среди участников были жители Пскова, пациенты и сотрудники поликлиники, студенты Псковского медицинского колледжа, сотрудники Псковского госпиталя для ветеранов войн и главный врач Псковской городской поликлиники.

«После пробежки все собрались в дружеской атмосфере на чаепитии в поликлинике, где обменивались впечатлениями и радостью от совместного участия. Мы искренне рады видеть такую активность и заботу о здоровье среди псковичей! Ведь здоровье – это основа нашей жизни, и работа над ним начинается с профилактики. Пусть весь год пройдет в таком же спортивном, командном и позитивном духе!» - отметили в поликлинике.