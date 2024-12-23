Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами как в ресторане
Господин Рейтингомер
Воспитатели будущего
Работа на «Горводоканале»
«Легкая кухня»
Обследования без очередей и хамства
Что привезти из Пскова?
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
От стекляшки до «чебурашки»
резонанс 2024
Игорь Иванов Профсоюзы уважают
Платное лечение
2024 год Политические итоги
Отпечаталось В сердце
Профсоюз Первый помощник
100 самых Влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Спорт 23.12.2024 13:170 Паркур-джем в Пскове: скорость, сила и единство 02.01.2025 15:300 Стала известна сильнейшая команда среди органов власти Псковской области по шахматам 02.01.2025 14:100 Псковские «моржи» устроили первый заплыв в 2025 году 01.01.2025 20:300 Пробежка длиной 2025 метров состоялась в Пскове 01.01.2025 14:300 Видеофакт: Массовая зарядка прошла в Великих Луках 31.12.2024 15:200 Открытая тренировка по воркауту пройдет 1 января в Великих Луках
 
 
 
Самое популярное 30.12.2024 15:406 Интерактив: Пробки образовались в Пскове 27.12.2024 10:194 Студентка ПсковГУ из Индии скончалась, предположительно, от туберкулеза 28.12.2024 11:335 Тотальное подорожание 27.12.2024 11:3210 Третий памятник княгине Ольге появится в Пскове 28.12.2024 18:250 Интерактив. Консервация Дома Седельщикова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Стала известна сильнейшая команда среди органов власти Псковской области по шахматам

02.01.2025 15:30|ПсковКомментариев: 0

Традиционный региональный чемпионат среди команд органов власти стал Завершающим соревнованием, входящим в официальный календарь спортивных мероприятий Псковской области 2024 года по шахматам. В турнире «Трех ветвей власти» приняло участие восемь команд: главное управление МЧС по Псковской области, правительство Псковской области, Псковская таможня, органы местного самоуправления городов Пскова и Великих Лук, пограничное управление ФСБ России по Псковской области и управление федерального казначейства по Псковской области, а также следственное управление следственного комитета РФ по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области. 

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Свои коллективы за шахматной доской возглавили и ряд руководителей федеральных и муниципальных ведомств. Так, команду УФК возглавил его руководитель Дмитрий Губин, ГУ МЧС России – замначальника Артур Бугаев, администрацию города Пскова председатель комитета по спорту Сергей Бухаров, а в состав команды вошли начальник управления градостроительной деятельности Александр Пронин и начальник управления образования Геннадий Иойлев.

В этом году эти два коллектива первые строчки турнирной таблицы заняли: команда Правительства Псковской области и ГУ МЧС. В этом году спортивная удача была на стороне команды ГУ МЧС, которая смогла в упорной борьбе переиграть команду регионального правительства со счетом 2-1.

Кубок и золотые медали чемпионов области среди команд органов власти были вручены команде ГУ МЧС России по Псковской области, которая набрала 17,5 очков. Команда выступила в следующем составе: Бугаев Артур, Степанов Иван, Полозов Игорь.

Серебряные медали и Кубок за 2 место у команды Правительства Псковской области, набравшей 17 очков. За команду регионального правительства играли: Антон Момотов(Комитет по транспорту и дорожному хозяйству), Евгений Олисов (Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике), Дмитрий Шахов(Уполномоченный по правам человека в Псковской области).

Третье место на чемпионате области завоевала команда Псковской таможни, набрав в общем зачете 13 очков. За команду псковских таможенников выступили: Гарбузов Дмитрий, Агафонов Игорь, Фабрицев Семен, которым были вручены бронзовые медали и Кубок за 3 место.

Все команды XVII чемпионата Псковской области были награждены памятными призами от президента региональной федерации шахмат Дмитрия Шахова и главного судьи соревнований Александра Шпака в честь 225 летнего юбилея выдающегося шахматиста мира, первого шахматного мастера России, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии А.Д. Петрова.

По итогам выступлений на чемпионате каждому участнику турнира будет обсчитан российский шахматный рейтинг.

Теги: #регион60 #шахматы #федерация шахмат псковской области #турнир
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег потратили на новогодние подарки?
В опросе приняло участие 62 человека
02.01.2025, 16:500 Фотофакт: неопределившийся светофор у торгового центра «Империал» в Пскове 02.01.2025, 16:300 Названы способы защитить данные при переходе по вредоносной ссылке 02.01.2025, 16:100 100-летний юбилей отметила жительница Невеля 02.01.2025, 15:500 В Псковской и Новгородской областях энергетики ликвидируют последствия непогоды
02.01.2025, 15:421 Ночное столкновение на «четырех углах» попало на видео в Пскове 02.01.2025, 15:300 Стала известна сильнейшая команда среди органов власти Псковской области по шахматам 02.01.2025, 15:100 Священник посоветовал усилить пост после Нового года 02.01.2025, 14:501 Парк «Волшебная гора» в Пскове приглашает на новогоднюю сказку и дискотеку
02.01.2025, 14:310 В Порховском районе мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы 02.01.2025, 14:300 Александр Козловский исполнил новогоднее желание девочки из Пскова 02.01.2025, 14:100 Псковские «моржи» устроили первый заплыв в 2025 году 02.01.2025, 13:500 Новогодний бал-маскарад пройдёт в Пскове
02.01.2025, 13:250 Пять техногенных пожаров произошли в Псковской области 1 января 02.01.2025, 13:000 Жительницу Пыталовского района пытались обмануть мошенники: «Оформляй кредит на полтора миллиона, пока я её держу на линии» 02.01.2025, 12:330 На вертепное представление приглашает псковский музей в Рождество 02.01.2025, 12:300 В России выявили первый случай заражения холероподобным вибрионом
02.01.2025, 12:020 Сильный снег ожидается на территории Псковской области во второй половине дня 02.01.2025, 12:000 Более 800 партий продукции животного происхождения изъяли на границе в Псковской области за 2024 год 02.01.2025, 11:300 День памяти святого Иоанна Кронштадтского отмечают православные 02.01.2025, 11:030 22 человека спасли при пожаре в жилом доме в Пскове
02.01.2025, 10:420 Псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за метели 02.01.2025, 10:330 Полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов 02.01.2025, 09:000 Эксперт рассказал об условиях для выхода на пенсию в 2025 году 02.01.2025, 00:290 Скончался экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис
01.01.2025, 22:000 Роспотребнадзор сообщил о росте активности ОРВИ 01.01.2025, 21:300 Правительство подготовит предложения по методологии преподавания русского 01.01.2025, 21:000 В Великих Луках поздравили со 100-летним юбилеем двух ветеранов 01.01.2025, 20:300 Пробежка длиной 2025 метров состоялась в Пскове
01.01.2025, 20:000 Фотофакт: Машина улетела в кювет в Борисовичах Псковского района 01.01.2025, 19:300 Движение автобуса №53 возобновится в Пскове 01.01.2025, 19:000 В России ограничили срок пребывания иностранцев без виз 01.01.2025, 18:300 Водительские права со сроком действия до 2025 года продлят автоматически
01.01.2025, 18:000 Подозреваемую в хищении женщину задержали в Пскове 01.01.2025, 17:300 Какие налоговые изменения ждут бизнес и граждан в новом году 01.01.2025, 17:000 Новогодняя дискотека состоялась в парке «Волшебная гора» в Пскове 01.01.2025, 16:300 Фотофакт: Северное сияние наблюдали в Печорах в новогоднюю ночь
01.01.2025, 16:000 Завершился полный переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям 01.01.2025, 15:420 Женщина в темно-синей футболке пропала в Великих Луках 01.01.2025, 15:300 В Псковской области праздничные мероприятия прошли без нарушений общественного порядка 01.01.2025, 15:001 Зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2% с 1 января
01.01.2025, 14:300 Видеофакт: Массовая зарядка прошла в Великих Луках 01.01.2025, 14:160 «Квартирник»: Первоянварский чилл с Лизой Матрёшкой и о лучшем, что случилось с группой в 2024 году. ВИДЕО 01.01.2025, 14:000 Условие договора о теплоснабжении Псковской межрайонной больницы признали недействительным 01.01.2025, 13:300 В России ввели новые правила покупки сим-карт для иностранцев
01.01.2025, 13:260 Мокрый снег с дождем ожидается в Псковской области 2 января 01.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Лизой Матрёшкой 01.01.2025, 12:570 «Квартирник»: Елена Васильчикова (KaLLi) на ПЛН FM. ВИДЕО 01.01.2025, 12:300 Специалисты «СитиИнвестГрупп» чистили дороги в новогоднюю ночь
01.01.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с Еленой Васильчиковой (KaLLi) 01.01.2025, 11:300 Нежилой дом горел в Локнянском округе 31 декабря 01.01.2025, 11:200 Мужчина пострадал при пожаре в новоржевской деревне Устиново 01.01.2025, 11:000 «Квартирник»: Первоянварский чилл с Лизой Матрёшкой и о лучшем, что случилось с группой в 2024 году
01.01.2025, 10:370 Две значимые даты будут отмечаться в Дновском округе в 2025 году 01.01.2025, 10:000 Елена Васильчикова (KaLLi) станет гостем программы «Квартирник» на ПЛН FM 01.01.2025, 09:300 Экс-президент Эстонии Рюйтель скончался в возрасте 96 лет 01.01.2025, 09:000 День памяти преподобного Илии Муромца, Печерского отмечается 1 января
31.12.2024, 22:200 Михаил Ведерников: Уходящий год стал особенным 31.12.2024, 22:000 В Псковской области за неделю выявили свыше трех тысяч случаев ОРВИ 31.12.2024, 21:400 Дмитрий Шахов: Старайтесь верить в чудеса — это делает человека моложе, счастливее и добрее 31.12.2024, 21:200 До +5 градусов и снег прогнозируют в Псковской области 1 января
31.12.2024, 21:000 Александр Козловский: Пусть в новом году сбудутся самые смелые и сокровенные мечты 31.12.2024, 20:400 Большинство респондентов ПЛН поддерживают запрет продажи пиротехники 31.12.2024, 20:200 «Обратный отсчет»: Илианна Петрова об итогах работы сферы культуры региона в 2024 году и планах на 2025 год. ВИДЕО 31.12.2024, 20:000 Епископ Сергий: Желаю, чтобы счастье и радость вошли в каждый дом
31.12.2024, 19:400 Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году 31.12.2024, 19:200 Александр Борисов: Пусть 2025 год станет временем новых возможностей 31.12.2024, 18:580 Путин выступил с новогодним обращением к россиянам 31.12.2024, 18:400 Мультимедийный и реконструкторский фестивали пройдут в Псковской области в 2025 году 
31.12.2024, 18:200 Сильный мокрый снег ожидается в Псковской области 1 января 31.12.2024, 18:000 Профилактическая акция Росгвардии «Безопасный новый год» проходит в Псковской области 31.12.2024, 17:400 Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран 31.12.2024, 17:200 Свыше 750 млн рублей привлекли в Псковскую область по нацпроекту «Культура»
31.12.2024, 17:100 Александр Котов: Желаю каждому в Новом году наполнять свой разум созидательными мыслями 31.12.2024, 17:000 Андрей Беляев: Пусть Новый год будет удачным и счастливым 31.12.2024, 16:550 Фотофакт: Автомобиль Деда Мороза был замечен на парковке ТРЦ в Пскове 31.12.2024, 16:400 В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Новым годом и Рождеством
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru