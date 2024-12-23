Спорт

Стала известна сильнейшая команда среди органов власти Псковской области по шахматам

Традиционный региональный чемпионат среди команд органов власти стал Завершающим соревнованием, входящим в официальный календарь спортивных мероприятий Псковской области 2024 года по шахматам. В турнире «Трех ветвей власти» приняло участие восемь команд: главное управление МЧС по Псковской области, правительство Псковской области, Псковская таможня, органы местного самоуправления городов Пскова и Великих Лук, пограничное управление ФСБ России по Псковской области и управление федерального казначейства по Псковской области, а также следственное управление следственного комитета РФ по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Свои коллективы за шахматной доской возглавили и ряд руководителей федеральных и муниципальных ведомств. Так, команду УФК возглавил его руководитель Дмитрий Губин, ГУ МЧС России – замначальника Артур Бугаев, администрацию города Пскова председатель комитета по спорту Сергей Бухаров, а в состав команды вошли начальник управления градостроительной деятельности Александр Пронин и начальник управления образования Геннадий Иойлев.

В этом году эти два коллектива первые строчки турнирной таблицы заняли: команда Правительства Псковской области и ГУ МЧС. В этом году спортивная удача была на стороне команды ГУ МЧС, которая смогла в упорной борьбе переиграть команду регионального правительства со счетом 2-1.

Кубок и золотые медали чемпионов области среди команд органов власти были вручены команде ГУ МЧС России по Псковской области, которая набрала 17,5 очков. Команда выступила в следующем составе: Бугаев Артур, Степанов Иван, Полозов Игорь.

Серебряные медали и Кубок за 2 место у команды Правительства Псковской области, набравшей 17 очков. За команду регионального правительства играли: Антон Момотов(Комитет по транспорту и дорожному хозяйству), Евгений Олисов (Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике), Дмитрий Шахов(Уполномоченный по правам человека в Псковской области).

Третье место на чемпионате области завоевала команда Псковской таможни, набрав в общем зачете 13 очков. За команду псковских таможенников выступили: Гарбузов Дмитрий, Агафонов Игорь, Фабрицев Семен, которым были вручены бронзовые медали и Кубок за 3 место.

Все команды XVII чемпионата Псковской области были награждены памятными призами от президента региональной федерации шахмат Дмитрия Шахова и главного судьи соревнований Александра Шпака в честь 225 летнего юбилея выдающегося шахматиста мира, первого шахматного мастера России, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии А.Д. Петрова.

По итогам выступлений на чемпионате каждому участнику турнира будет обсчитан российский шахматный рейтинг.