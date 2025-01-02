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Спорт

Великолучанка стала призером чемпионата Европы по таврелям

07.01.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Кристина Якорева из Великих Лук завоевала серебро на завершившемся в городе Орша (Белоруссия) 7 чемпионате Европы по таврелям среди женщин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации таврелей Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

Турнир проходил с 5 по 6 января, 22 участницы, представляющие различные регионы России и Белоруссии играли с контролем 25 минут на партию с добавлением 5 секунд после каждого хода.

По результатам 9 партий, Кристина Якорева набрала 7 очков, уступив победительнице - международному гроссмейстеру Ксении Гончаровой (Смоленск). Третье место досталось прошлогодней чемпионке- Александре Грищенко (Королёв).

 

Теги: #таврели
Источник: Псковская Лента Новостей
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