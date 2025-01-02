Спорт

Первенство СЗФО по футзалу пройдет в Пскове

С 20 по 24 января в Пскове пройдет первенство Северо-Западного федерального округа по футзалу среди мальчиков до 14 лет сезона 2024–2025 годов. На паркете УСК «Олимп» сыграют 12 команд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

В соревновании выступят спортивные школы из пяти регионов СЗФО, составленные из игроков 2011–2012 годов рождения. Участники разделены на три группы по четыре команды, в которых сыграют по принципу «каждый с каждым» в один круг.

В четвертьфинал выйдут по два лидера каждого квартета и две лучшие команды среди занявших в группах третьи строчки. Оставшиеся коллективы попадут в плей-ин за 9-12-е места. Команды, выбывшие на стадии четвертьфинала, разыграют итоговое пятое или седьмое место в зависимости от рейтинга*. Матчи пройдут в формате двух таймов по 20 минут игрового времени.