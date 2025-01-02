Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь. Парламентарий расскажет о правильном образе жизни, сбросе веса и причинах, которые сподвигли его изменить подход к своему рациону и привычкам.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.