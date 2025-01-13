Спорт

Знаками отличия ГТО в Пскове наградят 1 680 спортсменов

В Детском оздоровительно-образовательном спортивном центре «Юность» города Пскова 14 и 21 января 2025 года пройдут торжественные церемонии награждения золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия комплекса ГТО за 1 и 2 квартал 2024 года. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщили организаторы церемонии награждения.

В 2024 году в испытании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пскове приняли участие 2 648 человек, из них 1 680 спортсменов наградят знаками отличия.

Золотыми знаками ГТО будут награждены 635 человек, серебряными знаками - 620 человек, бронзовыми - 425 человек.