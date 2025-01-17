Спорт

28 экипажей собрали чемпионат области и Кубок Пскова по ралли

Соревнования по ралли 3-й категории (дорожному (любительскому) ралли) - чемпионат Псковской области и Кубок города Пскова - провела в субботу, 18 января, межрегиональная общественная организация «Федерация экстремальных и технических видов спорта». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: Анна Левина / пресс-служба ПРООО ВОА

28 экипажей приняли участие в соревнованиях, которые включали в себя пилотскую часть и навигационные ребусы для штурманов. Старт был дан возле отеля «Покровский» на площади Героев-Десантников. Экипажи преодолели более 200 километров по дорогам Псковской области.

Победителями в абсолютном зачёте стали Андрей Мальнев и Ирина Шарапова из Москвы.

Победителями и призёрами чемпионата Псковской области стали:

1 место — Роман Саухин/Борис Костырко (Истра/Москва);

2 место — Сергей Алещенко/Илья Тихомиров (Москва/Тула);

3 место — Игорь Фёдоров/Евгений Сальников (Псков/Москва).

Победителями и призёрами Кубка города Пскова признаны: