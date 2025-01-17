Спорт

Чемпионат и первенство Пскова по спортивной аэробике соберут порядка 180 участников

Чемпионат и первенство города Пскова по спортивной аэробике пройдут в спортивном комплексе «Электрон» 25 января. В соревнованиях примут участие порядка 180 спортсменов, об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила главный судья соревнований Инна Мартынова.

«Соревнования охватывают разные возрастные категории — на состязаниях будут представлены младшие группы 6-9 и 9-11 лет, а также спортсмены в возрасте 12−14, 15−17 лет и взрослые», — поделилась Инна Мартынова.

Мероприятие проводится при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Эти соревнования являются отборочными, а спортсмены, прошедшие их, смогут участвовать на чемпионате и первенстве Псковской области.