Спорт

Первый этап Кубка области по спортивному туризму пройдёт в Великих Луках

Первый этап Кубка Псковской области по спортивному туризму в дисциплине «дистанция - пешеходная» пройдет в городе Великие Луки 25 января. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил главный судья соревнований Александр Белов.

По итогам прошедшей регистрации стало известно, что в соревнованиях примут участие 238 человек. Приедут команды из Себежского, Плюсского, Бежаницкого, Невельского районов, а также из Могилёва, три команды из Смоленской области, спортсмены из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Соревнования проводит автономная некоммерческая организация «Центр спортивного туризма и путешествий» при поддержке Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Псковской области.

Победитель получит главный приз, а среди остальных участников будут разыграны медали и грамоты.

Всего планируется четыре этапа соревнований. Второй этап пройдет 15 февраля в деревне Соловьи Псковского района, третий этап – 15 марта в посёлке Сосновый Бор Себежского района, четвертый этап и окончание соревнований организуют в декабре. Дата окончания будет определена позднее.

«Это второй Кубок, который мы проводим. Первый был в прошлом году, поэтому результаты предсказать сложно. Будет борьба!» — поделился ожиданиями главный судья.