Спорт

В первенстве Псковской области по ММА примут участие около 70 спортсменов

Чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА) пройдет в Великих Луках 25 января. На мероприятие заявлено около 70 спортсменов из Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ММА Псковской области.

Изображение: Федерация ММА Псковской области

Спортивное соревнование проводится с целью развития смешанного боевого единоборства (ММА) в Псковской области. Поединки будут проходить в четырех возрастных категориях: 12 - 13 лет, 14 - 15 лет, 16 - 17 лет, 18 - 20 лет.

Адрес: Великие Луки, улица Ботвина, дом 4 (спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец»).

Торжественное открытие соревнований начнется в 12:00.