Спорт

Две спартакиады для студентов и школьников в Псковской области посвящены 80-летию Победы

В Псковской области в рамках плана спортивных мероприятий Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проходят 16-я областная спартакиада высших учебных заведений и 17-я областная спартакиада учащихся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Соревнования проводятся в три этапа в течение года. Лучшие команды среди школьников и студентов сначала будут определены на уровне коллективов и муниципалитетов. В финале борьба в дисциплинах будет идти за звание лучших в регионе.

Спартакиада учащихся пройдет по таким дисциплинам, как баскетбол, волейбол, кросс, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол и мини-футбол, настольный тени, пулевая стрельба, самбо и шахматы. Для студентов вузов соревнования состоятся по баскетболу, волейболу, кроссу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, пулевой стрельбе и направлениям фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Мероприятия реализуются с целью популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни, патриотического воспитания молодежи, укрепления спортивных традиций, определения лучших муниципальных образований и вузов, осуществляющих физкультурно-спортивную работу.