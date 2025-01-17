«Локня» и «Юность» победили на соревнованиях по баскетболу в Великих Луках

В зале спортивной школы «Экспресс» в Великих Луках 22-23 января прошли соревнования дивизионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги в Псковской области «КЭС-баскет», дивизион «Юг», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В соревнованиях приняли участие 11 команд (5 команд юношей и 6 команд девушек), представляющие Бежаницкий, Куньинский, Локнянский, Новосокольнический, Невельский, Себежский районы и город Великие Луки.
Места среди команд юношей распределились следующим образом:
«Юность», город Великие Луки.
«Сокол», Новосокольнический район.
«Атом», Невельский район.
«Штурм», Себежский район.
«Стартуем вместе», Бежаницкий район.
У команд девушек рейтинг получился такой:
«Локня», Локнянский район.
«Локомотив», город Великие Луки.
«Сокол», Новосокольнический район.
Куньинский район.
5-6 получили «Штурм» (Себежский район) и «Атом» (Невельский район).
По две лучшие команды от дивизиона (юноши и девушки) выступят в финальных соревнованиях, которые пройдут в Великих Луках 26-27 февраля.