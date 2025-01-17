Спорт

«Локня» и «Юность» победили на соревнованиях по баскетболу в Великих Луках

В зале спортивной школы «Экспресс» в Великих Луках 22-23 января прошли соревнования дивизионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги в Псковской области «КЭС-баскет», дивизион «Юг», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В соревнованиях приняли участие 11 команд (5 команд юношей и 6 команд девушек), представляющие Бежаницкий, Куньинский, Локнянский, Новосокольнический, Невельский, Себежский районы и город Великие Луки.

Места среди команд юношей распределились следующим образом:

«Юность», город Великие Луки. «Сокол», Новосокольнический район. «Атом», Невельский район. «Штурм», Себежский район. «Стартуем вместе», Бежаницкий район.

У команд девушек рейтинг получился такой:

«Локня», Локнянский район. «Локомотив», город Великие Луки. «Сокол», Новосокольнический район. Куньинский район.

5-6 получили «Штурм» (Себежский район) и «Атом» (Невельский район).

По две лучшие команды от дивизиона (юноши и девушки) выступят в финальных соревнованиях, которые пройдут в Великих Луках 26-27 февраля.