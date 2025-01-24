Спорт

В Псковской области названы победители регионального турнира по волейболу сидя

Региональный турнир «Дух в движении» по волейболу сидя среди ветеранов специальной военной операции прошел в спортивно-оздоровительном комплексе «Писковичи» в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В турнире приняли участие пять команд — представители Ассоциации ветеранов СВО Псковской области, Ассоциации ветеранов СВО Великих Лук, АНО «Дружина» и Военного комиссариата Псковской области. Поддержать спортсменов пришли их близкие, члены семей, а также волонтеры.

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Первое место заняла команда регионального военного комиссариата, на втором месте — команда Ассоциации ветеранов СВО Псковской области и третье место у Ассоциации ветеранов СВО Великих Лук.

Соревнования состоялись в рамках реализации проекта Росмолодежь. Гранты «Школа адаптивного спорта для участников и ветеранов СВО».