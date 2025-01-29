Спорт

Псковские спортсмены заняли призовые места на первенстве России по джиу-джитсу

Спортсмены Псковской области успешно выступили на Первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили в Тверской области с 23 по 26 января, сообщили в правительстве региона.



Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Турнир собрал более 1 200 юных спортсменов из 44-х регионов страны. По итогам соревнований:

Второе место - Егор Сухобский, Анастасия Ребезова;

Третье место - Варвара Родихина, Полина Бычкова, Елизавета Никандрова.

С показательным результатом вернулись и псковские спортсмены по кикбоксингу. Они завоевали девять медалей на XXVI Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу «Золотое кольцо» в Суздале.

Первое место - Станислав Федоров, Даниил Речкин, Елизавета Шуднева;

Второе место - Илья Семенов, Владислав Родняков, Виктория Табанакова;

Третье место - Нелли Зенкова, Максим Волченков, Николая Ершов.