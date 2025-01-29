Спорт

Игроки футбольного клуба «Псков» провели урок для шестиклассников

В Псковском педагогическом комплексе ученики шестого класса поучаствовали в необычном уроке, который провели игроки футбольного клуба «Псков» Артем Савельев, Антон Виноградов и Кирилл Алексеев. Урок проходил в рамках всероссийского проекта «Футбол в школе», сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фотографии: Андрей Лупанов

Профессиональные спортсмены познакомили ребят с правилами игры в футбол и отработали с ними комплекс упражнений: техника ведения мяча, передачи, правильная остановка мяча.

В конце урока состоялся дружеский матч между командами мальчиков и девочек.