Спорт

Бесплатный автобус для псковичей организуют к всероссийской лыжной гонке

43-я открытая Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Островском районе на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.



Фото: Тelegram-канал администрации города Пскова

Для псковичей, желающих принять участие в соревнованиях «Лыжня России», будет организована доставка автобусом до места соревнования .

Для бронирования места в автобусе необходимо подать заявку в комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова по адресу: ул. Карла Маркса, д. 23, или по следующим телефонам: 29-11-28, 29-11-29, 29-11-34 до 11 февраля 17:00.

Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте.