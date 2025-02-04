Спорт

Псковские борцы завоевали серебро и бронзу на первенстве в Архангельске

В городе Архангельск в спорткомплексе «Норд-Арена» 1-2 февраля прошло первенство Северо-Западного Федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров до 18 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.

Фото: Андрей Паршин

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из городов Калининград, Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Республики Коми и Поморья.

Два псковских спортсмена заняли призовые места. Второе место занял Алексей Баронэ, Третье место - Евстигнеев Руслан.