Спорт

Почти 150 спортсменов приняли участие в Кубке Псковской области по рукопашному бою

Кубок Псковской области по рукопашному бою состоялся 9 февраля в УСК «Олимп» в Псковском районе при поддержке комитета по спорту Псковской области и Псковского областного отделения Российского детского фонда, сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации рукопашного боя Псковской области.



Фото здесь и далее: Федерация рукопашного боя Псковской области

Как рассказала президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова, кубок собрал почти 150 участников. В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Великих Лук, Печор, Плюсского и Гдовского районов, Новгородской области.

В рамках Кубка состоялся показательный турнир среди детей 10-11 лет по адаптированным под возраст правилам. В общей сложности было разыграно 40 комплектов наград.

На открытии турнира спортсменов и гостей приветствовали уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и начальник физической подготовки 334 военно-транспортного авиационного полка Сергей Казак.

В торжественной обстановке лучшим спортсменам и судьям Псковской области были вручены приказы Комитета по спорту Псковской области о присвоении новых спортивных разрядов и судейских категорий.

Главным судьей соревнований работал Олег Едигарёв.