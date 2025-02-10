Спорт

Фестиваль воркаута организуют в Пскове

Открытые соревнования по воркауту «Фестиваль воркаута-2025» состоятся 2 марта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском воркаут-сообществе.

Фото: «Street workout Pskov - Воркаут Псков» / «ВКонтакте»

Количество участников ограничено, и зарегистрироваться можно до 1 марта онлайн. Подтверждение регистрации начнется 2 марта в 11:00, а старт соревнований запланирован на 13:00. Место проведения: город Псков, улица Киселева, дом 16 (3 этаж).

Фестиваль уличного спорта пройдет в формате соревнований, состоящих из двух этапов: фристайл и троеборье.