Спорт

Три новых рекорда по пауэрлифтингу установили в Псковской области

Региональный турнир по пауэрлифтингу Федерации пауэрлифтинга Псковской области прошёл вчера, 15 февраля, в Псковском в фитнес-клубе X-press. Спортсмены соревновались в жиме лежа и становой тяге. Это первый такого рода турнир в отдельных упражнениях в Пскове от ФППО и первый турнир этого года. По итогам соревнования в Псковской области было установлено три новых рекорда, два из них в жиме лежа и один в становой тяге, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Елена Демченкова

Жим лежа

Несмотря на то, что жим лежа — это традиционное и очень популярное упражнение в тренажерном зале, на соревнования из этих залов выходит не очень много спортсменов. По классическому жиму лежа на сегодняшний день разрядов и спортивных званий не присваивается. Однако, возможно, что в 2026 году их все-таки примут. Можно ожидать, что тогда эта дисциплина именно как спорт, а не как упражнение в тренажерке, станет более популярной.

В соревнованиях по жиму лежа приняло участие 19 человек. Категории делились по полу, возрасту и весу по правилам пауэрлифтинга. Поэтому было много категорий с 1-2 участниками. В основном, все ушли с наградами. Самой конкурентной в этот раз была категория юношей до 83 кг.

У девушек до 63 кг золото с результатом 40 кг получила Александра Скобелева из клуба Энерджи. В категории девушек до 69 кг победительницей стала Ульяна Герасимова из клуба Супер Фитнес с результатом 45 кг, и это на 5 кг больше, чем на Кубке Псковской области в октябре. Она же стала абсолютной победительницей среди девушек. Кроме того, этот результат стал рекордом Псковской области. До сегодняшнего в строке этой новой категории было пусто.

Обладательницей кубка среди юниорок стала Анастасия Андреева из клуба Энерджи с результатом 42,5 кг в категории до 57 кг, и это на 12,5 кг больше, чем на Кубке области осенью.

Елена Демченкова из клуба Боди Фитнес Стайл с новым для себя результатом 77,5 кг получила золото в категории женщин до 73 кг и кубок абсолютной победительницы. Этот результат также стал новым рекордом в данной категории.

У юношей до 66 кг победителем стал Никита Михайлов с результатом 82,2 кг. У юношей до 83 кг победил Сергей Коваленко из Энерджи с жимом лежа 132,5 кг, это на 12,5 кг больше чем в октябре. Он же стал абсолютным победителем среди всех 9 юношей из трех категорий. В тяжелой категории юношей до 105 кг золото получил единственный участник категории Ярослав Васильев из Энерджи с результатом 127,5 кг, и это на 7,5 кг больше, чем было. Юниоров в этот раз на соревнованиях не было, а мужчин было меньше, чем юношей. Мужчины выступали в четырех весовых категориях, в двух из которых было по одному человеку.

В категории мужчин до 74 кг лучшим стал Алексей Федоров с результатом 127,5 кг, на 7,5 кг больше, чем на Кубке. В категории мужчин до 83 кг Умед Рахмонов с результатом 140 кг, у него соперника не нашлось. В категории мужчин до 93 кг победил Алексей Ласточкин с результатом 157,5 кг, он же стал абсолютным победителем турнира и обладателем кубка у мужчин. А в категории мужчин до 105 кг выступал и победил Анатолий Девушкин с результатом 85 кг.

Становая тяга

Становая тяга считается базовым упражнением. Ее в тренажерных залах выполняют гораздо реже, чем жим. Между тем, это упражнение реально показывает, насколько человек силен. Тем более, что каждый из нас постоянно что-то поднимает. А поднимать надо правильно. В пауэрлифтинге становую тягу можно выполнять как в узкой постановке ног (на ширине плеч), так и в широкой (сумо). В соревнованиях по становой тяге приняло участие совсем немного участников, всего восемь человек. Женщины не участвовали.

В категории юношей до 74 кг лучшим стал Илья Разыграев, он поднял штангу весом 210 кг во втором подходе. В третьем с весом в 215 кг не справился. Но результат 210 кг стал новым рекордом Псковской области. Кроме того, Илья Разыграев стал абсолютным победителем среди юношей.

В категории юношей до 83 кг одинаковый результат 190 кг показали сразу два спортсмена Илья Архиреев и Владислав Чурин (Энерджи). Первое место присвоено Архирееву по правилам пауэрлифтинга, потому что он легче.

В категории юношей до 105 кг золотым призером стал Ярослав Васильев с результатом 200 кг. Хорошие веса поднимают псковские юноши.

У мужчин в категории до 74 кг золото получил Камиль Ижболдин с результатом 130 кг, спортсмен выступал с протезом ноги.

У мужчин до 83 кг победителем стал Александр Ефимов. Во втором подходе он поднял 250 кг, и на этом остановился. Этот результат позволил ему стать абсолютным победителем среди мужчин.

В категории мужчин до 93 кг победителем стал Владислав Воронович из Струг Красных с результатом 177,5 кг. В категории мужчин до 105 кг как и в жиме лежа Агатолий Девушкин с результатом 140 кг.

Следующие соревнования у Федерации пауэрлифтинга Псковской области пройдут 29 марта 2025 года. Это будет Чемпионат и Первенство Псковской области, где можно будет получить спортивные разряды и звания до кандидата в мастера спорта.