Псковские теннисисты Nordman стали призерами турнира «Кубок ТТплэй РФ»

В воскресенье в Пскове завершился двухдневный турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ», в котором за победу сражались 78 участников из разных регионов России, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Юрий Сорокин /«ВКонтакте»
Итоги соревнований оказались следующими:
Одиночный мужской разряд разряд
Одиночный женский разряд
Парный разряд
«Лучшим юниором стал Анучин Артем, лучшей юниоркой - Разина Алёна, оба представляли Санкт-Петербург. Поздравляем победителей с успешным выступлением на турнире! Так держать!» - добавил Юрий Сорокин.