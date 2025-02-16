Спорт

Псковские теннисисты Nordman стали призерами турнира «Кубок ТТплэй РФ»

В воскресенье в Пскове завершился двухдневный турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ», в котором за победу сражались 78 участников из разных регионов России, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин /«ВКонтакте»

Итоги соревнований оказались следующими:

Одиночный мужской разряд разряд

Даниил Федоров (Санкт-Петербург); Иван Кондратьев (Санкт-Петербург); Вячеслав Кривошеев (Москва).

Одиночный женский разряд

Светлана Крекина (Санкт-Петербург);

Элина Аронзон (Москва);

Вероника Кан (Санкт-Петербург).

Парный разряд

Даниил Федоров / Иван Кондратьев (Санкт-Петербург);

Вадим Барышников / Иван Таламанов (Псков, Nordman / Санкт-Петербург);

Илья Вульфсон / Роман Кибко (Санкт-Петербург, Nordman).

«Лучшим юниором стал Анучин Артем, лучшей юниоркой - Разина Алёна, оба представляли Санкт-Петербург. Поздравляем победителей с успешным выступлением на турнире! Так держать!» - добавил Юрий Сорокин.